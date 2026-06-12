Am Wochenende, 12. bis 15. Juni, ist die Autobahn A 81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb voll gesperrt. Im Livestream gibt es besondere Einblicke.

Wer tonnenschwere Brückenteile oberhalb der A 81 durch die Luft schweben sehen will, kann sich in den Livestream der Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) einwählen. Damit alle Interessierten und Schaulustigen die Arbeiten von zu Hause aus verfolgen können, hat die Deges am Freitag, 12. Juni, um 16 Uhr eine Übertragung in Echtzeit von ihrer Baustelle gestartet.

Die Deges erweitert im Auftrag des Bundes die Autobahn 81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb auf sechs Spuren. Die Arbeiten laufen seit gut fünf Jahren. Rund eine halbe Milliarde Euro soll das Mega-Projekt kosten. Dafür müssen unter anderem ein Dutzend Brücken und Unterführungen abgerissen und neu gebaut werden. Am Wochenende vom 12. bis 15. Juni ist die Überführung in der Wolfgang-Brumme-Allee an der Reihe, die von Böblingen nach Sindelfingen führt.

Die Sperrung des rund sieben Kilometer langen Autobahnabschnitts beginnt um 22 Uhr. Neben dem Einsetzen von mehreren Brückenteilen an der Wolfgang-Brumme-Allee nutzt die Deges die Sperrung auch, um Instandsetzungsarbeiten auf der Autobahn durchzuführen. Der Livestream läuft das Wochenende über.

Zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb laufen etliche Arbeiten parallel, normalerweise unter fließendem Verkehr. Aktuell werden die Anschlussstellen Sindelfingen-Ost, Böblingen-Ost, Böblingen-Sindelfingen umgebaut. Auch an der Anschlussstelle Böblingen-Hulb haben schon erste Arbeiten begonnen. Dazu wird ein 850 Meter langer Lärmschutztunnel errichtet. Dort wird derzeit an den Portalen sowie an der Elektrik gearbeitet. Ebenso hat der Bau der gebogenen Lärmschutzwände begonnen, die auf 3,4 Kilometern Länge die Städte vor dem Autobahnlärm abschirmen sollen.