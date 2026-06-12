Am Wochenende, 12. bis 15. Juni, ist die Autobahn A 81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb voll gesperrt. Im Livestream gibt es besondere Einblicke.
12.06.2026 - 20:33 Uhr
Wer tonnenschwere Brückenteile oberhalb der A 81 durch die Luft schweben sehen will, kann sich in den Livestream der Deges (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH) einwählen. Damit alle Interessierten und Schaulustigen die Arbeiten von zu Hause aus verfolgen können, hat die Deges am Freitag, 12. Juni, um 16 Uhr eine Übertragung in Echtzeit von ihrer Baustelle gestartet.