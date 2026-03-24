Auf einem Rastplatz bei Eutingen im Gäu setzt ein Lastwagenfahrer einen Kanarienvogel „zum Lüften“ aus. Das ist über den kuriosen Vorfall auf der A81 bekannt.
24.03.2026 - 13:22 Uhr
Ein Lastwagenfahrer hat auf einem Rastplatz in Baden-Württemberg einen Kanarienvogel „zum Lüften“ ausgesetzt. Der Vogel befand sich in einem Käfig auf einer Grünfläche des Rastplatzes, wie die Polizei in Konstanz am Dienstag mitteilte. Demnach meldete ein Zeuge den Fund am Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz an der Autobahn 81 bei Eutingen im Gäu.