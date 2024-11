Ein Auto fängt auf der A81 bei Leonberg Feuer. Der Fahrer, der aus Richtung Heilbronn kommend unterwegs ist, kann sein Fahrzeug kurz nach dem Engelbergtunnel abstellen. Die Überleitung nach Karlsruhe ist während des Feuerwehreinsatzes gesperrt.

Matthias Kapaun 05.11.2024 - 11:02 Uhr

Ein Auto ist am Dienstagvormittag auf der A81 bei Leonberg in Fahrtrichtung Stuttgart kurz nach dem Engelbergtunnel in Brand geraten und hat zu einer Sperrung der Überleitung zur A8 in Richtung Karlsruhe geführt.