Die Feuerwehr wird zu einem Einsatz im Engelbergtunnel gerufen – findet aber weder Flammen noch Rauch. Ausgelöst wurde die Brandmeldeanlage bei Wartungsarbeiten.

Leonberg: Sophia Herzog (she)

Seit wenigen Wochen ist auch die zweite Spur in der beschädigten Weströhre des Engelbergtunnels wieder offen. Nach dem verheerenden Brand Anfang März war die Durchfahrt nur nach und nach freigegeben worden. Ein Nadelöhr bleibt der Streckenabschnitt der A81 bei Leonberg und Gerlingen dennoch: Vor Staugefahr am langen Wochenende rund um den 1. Mai hatte etwa der ADAC gewarnt. Am Donnerstagabend hatte außerdem ein Fehlalarm im Engelbergtunnel für verstopfte Straßen gesorgt.

 

Wie die Gerlinger Feuerwehr berichtet, hatte am Donnerstagabend um kurz nach 22 Uhr die Brandmeldeanlage des Tunnels ausgelöst. Die Feuerwehren aus Leonberg und Gerlingen rückten daraufhin an, konnten laut einer Pressemitteilung der Gerlinger Feuerwehr vor Ort aber weder Rauch noch Flammen entdecken.

Die Anlage hatte wohl aufgrund von Wartungsarbeiten ausgelöst, die am Tunnel vorgenommen wurden. Eine Firma habe eine Notrufnische geöffnet, was automatisch zu einer Alarmierung geführt habe, heißt es von der Gerlinger Wehr. Nach Rücksprache mit der Betriebsstelle des Tunnels sei die Anlage zurückgesetzt worden. Der Tunnel war rund eine Stunde lang gesperrt.