Die Feuerwehr wird zu einem Einsatz im Engelbergtunnel gerufen – findet aber weder Flammen noch Rauch. Ausgelöst wurde die Brandmeldeanlage bei Wartungsarbeiten.

Sophia Herzog 03.05.2026 - 12:28 Uhr

Seit wenigen Wochen ist auch die zweite Spur in der beschädigten Weströhre des Engelbergtunnels wieder offen. Nach dem verheerenden Brand Anfang März war die Durchfahrt nur nach und nach freigegeben worden. Ein Nadelöhr bleibt der Streckenabschnitt der A81 bei Leonberg und Gerlingen dennoch: Vor Staugefahr am langen Wochenende rund um den 1. Mai hatte etwa der ADAC gewarnt. Am Donnerstagabend hatte außerdem ein Fehlalarm im Engelbergtunnel für verstopfte Straßen gesorgt.