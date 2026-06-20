Eigentlich hatten sich alle auf eine Vollsperrung ab 22 Uhr eingestellt, doch ein Pannenfahrzeug sorgt am Samstag vorzeitig für Beeinträchtigungen rund um den Engelbergtunnel.
20.06.2026 - 19:13 Uhr
Der Engelbergtunnel auf der A81 bei Leonberg ist am Samstagabend kurzzeitig voll gesperrt gewesen. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, blieb gegen 17.40 Uhr ein aus Pforzheim kommendes Fahrzeug am Anfang des Tunnels stehen und konnte nicht weiterfahren. Der Tunnel wurde daraufhin in beide Richtungen gesperrt.