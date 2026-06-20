Eigentlich hatten sich alle auf eine Vollsperrung ab 22 Uhr eingestellt, doch ein Pannenfahrzeug sorgt am Samstag vorzeitig für Beeinträchtigungen rund um den Engelbergtunnel.

Der Engelbergtunnel auf der A81 bei Leonberg ist am Samstagabend kurzzeitig voll gesperrt gewesen. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt, blieb gegen 17.40 Uhr ein aus Pforzheim kommendes Fahrzeug am Anfang des Tunnels stehen und konnte nicht weiterfahren. Der Tunnel wurde daraufhin in beide Richtungen gesperrt.

Da die Polizei das Fahrzeug kurzerhand aus dem Tunnel auf den Standstreifen habe schieben können, sei der Engelbergtunnel gegen 18.30 Uhr wieder in beide Richtungen freigegeben worden. Zeitweise kam es wegen der Sperrung zu einem höheren Stauaufkommen rund um den Tunnel. „Das ist sich jetzt wieder am Auflösen“, sagt ein Polizeisprecher.

Engelbergtunnel wird zwölf Stunden lang voll gesperrt

In wenigen Stunden wird der Engelbergtunnel dennoch dicht gemacht. „Im Rahmen der Erneuerung der Sicherheits- und Betriebstechnik des Engelbergtunnels wird am kommenden Wochenende ein planmäßiges Software-Update durchgeführt“, hatte die Autobahn GmbH angekündigt.

Dafür müssten beide Tunnelröhren von Samstag, 22 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, voll gesperrt werden. Währenddessen soll der Verkehr über ausgeschilderte Umleitungen über Leonberg und Ditzingen geleitet werden.