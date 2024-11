Auf der Autobahn 81 kommt es zu einem Unfall. Beteiligt sind fünf Fahrzeuge. Die Autobahn ist in Richtung Heilbronn voll gesperrt.

Johannes Röckinger 03.11.2024 - 23:26 Uhr

Die Autobahn 81 ist am Abend nach einem Unfall mit vier Verletzten an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Nord in Fahrtrichtung Heilbronn voll gesperrt worden. An dem Unfall waren fünf Fahrzeuge beteiligt, wie die Polizei mitteilte.