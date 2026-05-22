Auf der A81 bei Sindelfingen hat sich ein Anhänger mit geladenem Auto gelöst und ist gegen die Mittelleitplanke gekracht. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Eddie Langner 22.05.2026 - 13:08 Uhr

Ein 52-Jähriger hat am Donnerstag gegen 19.40 Uhr auf der A81 kurz nach der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen in Fahrtrichtung Stuttgart die Kontrolle über seinen Anhänger verloren. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit einem VW Crafter unterwegs, an den ein Anhänger mit einem geladenen Toyota angehängt war.