Auf der A81 bei Sindelfingen hat sich ein Anhänger mit geladenem Auto gelöst und ist gegen die Mittelleitplanke gekracht. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Böblingen: Edmund Langner (edi)

Ein 52-Jähriger hat am Donnerstag gegen 19.40 Uhr auf der A81 kurz nach der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen in Fahrtrichtung Stuttgart die Kontrolle über seinen Anhänger verloren. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann mit einem VW Crafter unterwegs, an den ein Anhänger mit einem geladenen Toyota angehängt war.

 

Aus bislang ungeklärter Ursache löste sich der Anhänger vom Zugfahrzeug und prallte gegen die Mittelleitplanke. Durch den Aufprall verteilten sich Trümmerteile auch auf der Gegenfahrbahn. Der VW blieb fahrbereit, der Anhänger und das geladene Fahrzeug mussten jedoch abgeschleppt werden. Der 52-Jährige blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme sowie der Abschlepp- und Aufräumarbeiten musste die A81 in Fahrtrichtung Stuttgart zeitweise komplett gesperrt werden. Gegen 21.20 Uhr waren alle Arbeiten beendet und die Fahrbahn konnte wieder vollständig freigegeben werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 11.500 Euro.