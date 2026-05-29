Ein Porschefahrer (53) ist auf der A81 bei Sindelfingen schwer verletzt worden, nachdem ein Bremsbelag durch seine Windschutzscheibe geschlagen ist.

Ein 53 Jahre alter Mann ist am Freitag gegen 7 Uhr auf der A81 bei Sindelfingen schwer verletzt worden, als ein Bremsbelag durch die Windschutzscheibe seines Porsches geschlagen ist. Wie die Polizei berichtet, war der Porschefahrer auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Singen unterwegs, als kurz vor der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost plötzlich ein Bremsbelag einer Sattelzugmaschine die Windschutzscheibe durchschlug. Das Teil wurde zunächst vom Lenkrad abgefangen, prallte anschließend aber in das Gesicht des Fahrers.

Der verletzte Mann verließ die Autobahn bei der nächstmöglichen Ausfahrt und bat an einer Tankstelle um Hilfe. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. An dem Porsche entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Bremsbelag zu einer Mercedes-Sattelzugmaschine vom Typ Actros gehören. Ob das Teil bereits auf der Fahrbahn lag und hochgeschleudert wurde oder ein Sattelzug es unmittelbar zuvor verloren hat, ist noch unklar.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 / 68 69 - 0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.