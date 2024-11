A81 bei Steinheim an der Murr

Bei einem Unfall auf der A81 bei Steinheim an der Murr wird ein 24-jähriger Opel-Fahrer leicht verletzt. Wie es zu dem Unfall kam.

Gülay Alparslan 13.11.2024 - 14:44 Uhr

Ein Leichtverletzter und rund 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Dienstag auf der A81 bei Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg). Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 14.45 Uhr in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim.