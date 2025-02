Ein LKW beschädigt am Donnerstagmorgen „sicherheitsrelevante Einrichtungen“ im Engelbergtunnel. Die Autobahn 81 muss zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden, inzwischen ist der Tunnel wieder freigegeben.

Sebastian Winter /dpa 20.02.2025 - 08:57 Uhr

Wer am Donnerstagmorgen durch den Engelbergtunnel auf der A 81 bei Leonberg fahren wollte, musste viel Geduld mitbringen. Nach einer zeitweisen Vollsperrung ist der Tunnel laut Polizei seit etwa 10.50 Uhr wieder in beide Richtungen befahrbar. Die Oströhre, also die Spur in Richtung Heilbronn und Würzburg aus Richtung Stuttgart, wurde schon am Morgen gegen 7 Uhr wieder freigegeben.