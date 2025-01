Immer wieder verletzen sich Auto- und Motorradfahrer bei Unfällen schwer oder kommen ums Leben. Wo das rund um Leonberg der Fall ist, was der Stau am Engelbergtunnel damit zu tun hat und wie es am Glemseck aussieht.

Chiara Sterk 13.01.2025 - 18:01 Uhr

Im Juni 2023 ist ein 57-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall in der Nähe des Leonberger Autobahndreiecks ums Leben gekommen, berichtete die Polizei. In Leonberg starben ein weiterer Motorradfahrer und ein Fußgänger, in Weil der Stadt und Gerlingen noch zwei Autofahrer. Das sind die Opfer des Jahres 2023. Seit 2016 sind 43 Menschen in und um Leonberg bei Unfällen gestorben. Eine Statistik für das vergangene Jahr liegt noch nicht vor.