Ein Autofahrer fährt am Sonntag auf der A831 bei Stuttgart-Vahingen auf eine stationäre Verkehrskontrolle zu. Plötzlich wendet er und ergreift die Flucht – entgegen der Fahrtrichtung.

Ein Autofahrer ist am Sonntag auf der A831 bei Stuttgart-Vahingen vor einer Verkehrskontrolle geflüchtet – und zum Geisterfahrer geworden. Wie die Polizei berichtet, war der 22 Jahre alte Fahrer eines VW Polo gegen 6:20 Uhr auf der A831 in Richtung Autobahnkreuz Stuttgart unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Stuttgart-Vaihingen auf eine stationär eingerichtete Verkehrskontrolle zu fuhr.

Der VW-Fahrer erkannte offenbar die anstehende Kontrolle, bremste ab, wendete und flüchtete laut der Polizei entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Stuttgart. Er setzte seine Flucht demnach weiter auf der B14 – ebenfalls entgegen der Fahrtrichtung – fort.

Geisterfahrer auf der A831 – Polizei nimmt Verfolgung auf

Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte den 22-Jährigen mit seinem VW Polo schließlich im Bereich der Allmandstraße in Stuttgart-Vaihingen antreffen. Hier flüchtete der 22-Jährige zunächst zu Fuß weiter. Dank eines Zeugenhinweises gelang es der Polizei, den Mann in der Raimundstraße anzutreffen und vorläufig festzunehmen.

Da der Verdacht bestand, dass der 22-Jährige alkoholisiert sein könnte, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab laut Polizeibericht einen Wert von rund 1,1 Promille. Der 22-Jährige musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Polizei Ludwigsburg sucht Zeugen und mögliche Geschädigte, die durch die Flucht des 22-Jährigen im Bereich der A831 und der B14 gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.