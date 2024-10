Ein 91-Jähriger fährt bei Lörrach in falscher Richtung auf die A98 auf. An der nächsten Anschlussstelle wendet er – und fährt wieder in die verkehrte Richtung.

red/dpa/lsw 02.10.2024 - 16:44 Uhr

Ein 91-Jähriger ist im Kreis Lörrach gleich zwei Mal hintereinander als Geisterfahrer auf der Autobahn unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann am Dienstagmittag zunächst bei Lörrach falsch auf die Autobahn 98 in Richtung Weil am Rhein auf. An der nächsten Anschlussstelle sei er dann abgefahren, habe eine Kehrtwende hingelegt und sei dann erneut verkehrt auf die A98 gefahren. Insgesamt war der Mann laut Polizei rund sieben Kilometer als Falschfahrer unterwegs.