Laut Animal Rights Watch zeigen Aufnahmen aus 21 Schweinehaltungen massive Tierquälerei. Betroffen sind „Tierwohl“-Betriebe in sechs Bundesländern.

red/epd 23.05.2025 - 14:23 Uhr

Bildaufnahmen aus 21 deutschen Schweinehaltungen zeigen laut der Tierschutzorganisation Animal Rights Watch „kaum zu ertragende“ Tierquälerei. Betroffen seien Ställe der Haltungsformen 3 und 4 sowie verschiedene „Tierwohl“-Labels in sechs Bundesländern, teilte der Verein am Freitag in Aalen mit. Zu den Schweinehaltungen zählten auch Lieferanten der Supermarktketten Rewe und Edeka, so der Verein. Er habe gegen zwölf der gefilmten Betriebe Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gestellt. Die Beweise wurden laut Mitteilung über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten gesammelt.