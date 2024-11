Fünf Verletzte bei Brand in einer Obdachlosenunterkunft

Bei dem Brand in einer Obdachlosenunterkunft werden fünf Menschen verletzt, zwei davon schwer. Die Flammen lassen das Gebäude unbewohnbar zurück.

red/dpa/lsw 17.11.2024 - 10:25 Uhr

Bei einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Aalen (Ostalbkreis) sind fünf Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Zwei Bewohner wurden von der Feuerwehr aus den Flammen gerettet, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar, die Unterkunft stand in Vollbrand. Ein benachbartes Gebäude wurde vorsorglich geräumt, die Feuerwehr konnte jedoch ein Übergreifen der Flammen verhindern.