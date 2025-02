Mann in Wohnung festgehalten und erpresst – SEK rückt aus

In Aalen halten drei Männer am Montag einen anderen in einer Wohnung fest und versuchen, diesen zu erpressen. Das SEK rückt aus. Die Details.

Philip Kearney 06.02.2025 - 10:53 Uhr

In Aalen ist es am Dienstag zu einem SEK-Einsatz gekommen. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, erhielt die Polizei am Montagabend gegen 19.20 Uhr die Information, dass ein 20-Jähriger von zunächst unbekannten Männern entführt worden sein soll.