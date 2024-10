Mutter randaliert in Kneipe und greift Polizisten an – Kind im Auto eingesperrt

Betrunken lässt sich eine Mutter mutmaßlich auf eine Kneipenschlägerei ein - und ihr Kleinkind eingesperrt im Auto. Dann geht sie auch noch auf Polizisten los.

red/dpa/lsw 01.10.2024 - 10:49 Uhr

Eine Mutter soll in Aalen (Ostalbkreis) betrunken in einer Kneipe randaliert und ihr Kleinkind im Auto gelassen haben – und auch noch auf Polizisten losgegangen sein. Polizeiangaben zufolge soll die 42-Jährige am Montag mit einem anderen Mann in einer Bar auf einen Dritten losgegangen sein und versucht haben, diesen mit einem Barhocker und einem Glasaschenbecher zu schlagen. Der Mann wurde dabei demnach leicht verletzt.