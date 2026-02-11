Ein Jugendlicher bucht in Aalen eine Prostituierte - ist aber wohl unzufrieden mit ihrer Arbeit. Warum er nun in Haft ist.

red/dpa/lsw 11.02.2026 - 12:46 Uhr

Weil er eine Sexarbeiterin in Aalen (Ostalbkreis) mit einem Messer bedroht und ihr Geld abgenommen haben soll, ist ein Jugendlicher in Untersuchungshaft gekommen. Polizei und Staatsanwaltschaft verdächtigen den 17-Jährigen gemeinsamen Angaben nach des Raubes. Der Jugendliche soll die 41 Jahre alte Frau in der Nacht auf Dienstag für einen Hausbesuch in seiner Aalener Wohnung gebucht haben, aber mit ihren Dienstleistungen unzufrieden gewesen sein.