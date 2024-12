Unbekannte brechen am Samstag in eine Filiale der Fast-Food-Kette Burger King in Aalen ein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gülay Alparslan 08.12.2024 - 12:08 Uhr

Unbekannte sind am Samstag in der Nacht in eine Filiale der Fast-Food-Kette Burger King in Aalen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei waren die Täter zwischen 2.30 und 8.40 Uhr in der Fackelbrückenstraße 1 am Werk. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Täter durch die Eingangstür in das Gebäude ein, hebelten im Verkaufsraum zwei Kassen auf und durchsuchten den Büroraum. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die genaue Höhe stehe noch nicht fest. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.