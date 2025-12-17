Unter dem Motto „Eiszauber bei Hofmeister“ können Kinder und Erwachsene vor dem Möbelhaus in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) Schlittschuhlaufen.
17.12.2025 - 15:00 Uhr
Möbel Hofmeister in Bietigheim-Bissingen lädt für den Zeitraum vom Freitag, 19. Dezember, bis 6. Januar 2026 zum Eislauferlebnis auf einer synthetischen Eisbahn vor dem Möbelhaus ein. Ob Anfänger oder erfahrene Eisläufer – auf der 300 Quadratmeter großen Eislauffläche kommen sowohl Kinder als auch Erwachsene auf ihre Kosten. Das teilt das Unternehmen mit.