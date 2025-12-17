Unter dem Motto „Eiszauber bei Hofmeister“ können Kinder und Erwachsene vor dem Möbelhaus in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) Schlittschuhlaufen.

Möbel Hofmeister in Bietigheim-Bissingen lädt für den Zeitraum vom Freitag, 19. Dezember, bis 6. Januar 2026 zum Eislauferlebnis auf einer synthetischen Eisbahn vor dem Möbelhaus ein. Ob Anfänger oder erfahrene Eisläufer – auf der 300 Quadratmeter großen Eislauffläche kommen sowohl Kinder als auch Erwachsene auf ihre Kosten. Das teilt das Unternehmen mit.

Bei einem Eintrittspreis ab 4 Euro möchte Hofmeister in den Weihnachtsferien für winterlichen Spaß bei den Gästen sorgen. Die synthetische Eisbahn eignet sich demnach ideal für einen Schlittschuhausflug. Die umweltfreundliche Lösung benötigt laut Hofmeister-Angaben keinerlei Strom.

Eigene Schlittschuhe nicht nutzbar

Die Leihgebühr für Schlittschuhe ist bereits im Eintrittspreis enthalten. Die Nutzung eigener Schlittschuhe ist nicht möglich, es stehen genügend Leihschlittschuhe für alle Besucher bereit. Zudem können Eislaufhilfen vor Ort ausgeliehen werden, sodass auch die kleineren Gäste sicher und mit Spaß auf dem Eis unterwegs sein können. Zur Stärkung gibt es Glühwein und Crêpes oder auch Flammkuchen und Würstchen.

Die Eisbahn ist täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet, inklusive Sonn- und Feiertagen. Ausgenommen davon sind der 24. und der 31. Dezember, wenn die Anlage jeweils nur von 11 bis 16 Uhr geöffnet ist. Am 25. Dezember bleibt die Eisbahn geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.hofmeister.de.