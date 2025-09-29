Mit 50,92 Prozent der Stimmen gewinnt Tobias Degode bereits im ersten Wahlgang. Wann übernimmt der neue Oberbürgermeister sein Amt?

Das Foyer des Leonberger Rathauses war am Sonntagabend gut gefüllt. Zahlreiche Leonbergerinnen und Leonberger wollten live dabei sein, wenn sich entscheidet, wer künftig an der Spitze der Stadtverwaltung stehen wird. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,8 Prozent, war also deutlich niedriger als die 68,3 Prozent bei der letzten Wahl im Jahr 2017. Damals, gleichzeitig mit der Bundestagswahl, hatte der nun scheidende Martin Georg Cohn die Wahl für sich entscheiden können.

Kurz nach 19 Uhr herrschte Gewissheit: Tobias Degode setzte sich bereits im ersten Wahlgang durch – mit 50,92 Prozent der Stimmen. Damit ist klar: Leonbergs neuer Oberbürgermeister heißt Tobias Degode.

OB-Wahl in Leonberg: Tobias Degode macht Urlaub – wie geht es dann weiter?

Doch wie geht es nun weiter? Auf die Frage nach seinen ersten Schritten antwortete der frisch gewählte Rathauschef mit einem Schmunzeln: „Erstmal ein paar Tage Urlaub machen und mich vom Wahlkampf erholen.“ Danach beginnt für ihn die eigentliche Arbeit.

Am 1. Dezember wird Degode offiziell das Amt von seinem Vorgänger Martin Georg Cohn übernehmen und die Verantwortung für die Geschicke der Stadt tragen.

Tobias Degode (links) löst in Leonberg Martin Georg Cohn als OB ab. Foto: Simon Granville

Für Leonberg will Degode, wie er es im Wahlkampf mehrfach betonte, einen Neustart wagen. Auf seiner Website schrieb er direkt nach der Wahl, er sei dankbar, dass die Bürgerinnen und Bürger mit ihm diesen Weg gehen wollen. „Ich freue mich auf die Aufgaben, die nun vor mir liegen und die wir zusammen als Stadtgemeinschaft anpacken werden.“