Die Footballer von Stuttgart Surge zeigen eine herausragende Leistung, schlagen die Madrid Bravos mit 41:17 – und sind nun nur noch ein Spiel vom „Finale dahoim“ entfernt.
Die Bilder hätten gegensätzlicher kaum sein können. Nach dem Wildcard-Game in der European League of Football (ELF) versammelten sich die Madrid Bravos im Gazi-Stadion auf ihrer Seite des Feldes. Die Spieler ließen die Köpfe hängen, waren komplett leer und enttäuscht, beim gemeinsamen Abschiedsfoto am Ende der Saison konnte sich kaum jemand ein Lächeln abringen. 60 Meter entfernt bildete das Team von Stuttgart Surge einen Kreis, um den in dieser Höhe nicht erwarteten 41:17-Sieg zu feiern – und sich darauf einzustimmen, was noch kommt. Erst das Halbfinale am nächsten Sonntag (15 Uhr) bei den München Ravens, dann – so der Plan und die Hoffnung – das ELF-Finale in der Stuttgarter MHP-Arena am 7. September.