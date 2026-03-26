Ab Mai 2026 Böblinger Freibad kürzt Öffnungszeiten und hebt Preise an
Ein Einzelticket kostet künftig fünf Euro statt 4,80 Euro und unter der Woche macht das Bad am Vormittag zwei Stunden zu. Wie die Böblinger Stadtwerke diesen Schritt begründen.
Ein Einzelticket kostet künftig fünf Euro statt 4,80 Euro und unter der Woche macht das Bad am Vormittag zwei Stunden zu. Wie die Böblinger Stadtwerke diesen Schritt begründen.
Für alle begeisterten Schwimmer und alle, die an heißen Sommerferientagen Zuflucht im Freibad suchen, hatte Christine Tomschi, Geschäftsführerin der Böblinger Stadtwerke (SWBB), am Mittwochabend im Gemeinderat gleich zwei schlechte Nachrichten im Gepäck: Das Böblinger Freibad schränkt seine Öffnungszeiten ein und hebt bis 2030 stufenweise die Preise an.