Ab Mai 2026 Freibad in Böblingen mit Einschnitten: Kürzere Öffnungszeiten, höhere Preise
Bis 2030 sollen die Preise schrittweise steigen und unter der Woche verkürzt das Bad die Öffnungszeiten. Wie die Böblinger Stadtwerke diesen Schritt begründen.
Bis 2030 sollen die Preise schrittweise steigen und unter der Woche verkürzt das Bad die Öffnungszeiten. Wie die Böblinger Stadtwerke diesen Schritt begründen.
Schlechte Nachrichten für alle begeisterten Schwimmer und Wasserratten: Das Böblinger Freibad schränkt seine Öffnungszeiten ein und hebt bis 2030 stufenweise die Preise an. Christine Tomschi, Geschäftsführerin der Böblinger Stadtwerke (SWBB), stellte am Mittwochabend im Gemeinderat die Gründe dafür vor.