Schnellzüge in Deutschland sind meistens ICE, mit Glück bekommen Bahnenthusiasten vielleicht noch einen französischen TGV zu sehen - zumindest bislang. Ab Mai kommt ein feuerroter Zugtyp hinzu.
08.04.2026 - 04:00 Uhr
München - Der italienische Schnellzug Frecciarossa 1000 wird ab Mai für Probefahrten in Deutschland unterwegs sein. Die Testfahrten sind Teil eines Zulassungsprozesses der Hersteller Hitachi und Alstom. Denn zum Fahrplanwechsel im Dezember soll der Zugtyp auf den neuen Direktverbindungen München – Mailand und München – Rom eingesetzt werden.