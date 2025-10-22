Ryanair kehrt 2026 nach Friedrichshafen zurück: Ab Sommer werden wieder Ziele wie Alicante und Palma de Mallorca direkt vom Bodensee-Flughafen aus angeflogen.

red/dpa/lsw 22.10.2025 - 10:00 Uhr

Die irische Fluggesellschaft Ryanair bietet vom Sommer 2026 an wieder Flüge vom Flughafen Friedrichshafen an. Zweimal pro Woche soll von dort aus Alicante und dreimal wöchentlich Palma de Mallorca angeflogen werden, wie Ryanair mitteilte. Mit der Wiederaufnahme des Flughafens in das Ryanair-Netzwerk werde das Engagement für regionale deutsche Flughäfen bekräftigt.