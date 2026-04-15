Die schwarz-rote Koalition plant eine Entlastung für Autofahrer. Diesel und Benzin sollen um 17 Cent pro Liter günstiger werden. Doch ab wann gilt der Tankrabatt und was bedeutet das für Verbraucher?

Die Spritpreise sind seit Beginn des Iran-Kriegs massiv gestiegen. Blockaden der Straße von Hormus durch den Iran haben den Öltransport stark eingeschränkt, was die Preise in die Höhe trieb. Diesel war im Hoch kurz nach Ostern um 70 Cent teurer als vor Kriegsbeginn, Super E10 um 41 Cent. Der starke Anstieg hat die Bundesregierung nun zum Handeln gezwungen. Mit einer befristeten Senkung der Energiesteuer soll Autofahrern unter die Arme gegriffen werden. Die Bundesregierung will mit der Steuersenkung vor allem Pendler und Betriebe entlasten, die auf das Auto angewiesen sind. Doch die Maßnahme stößt auf gemischte Reaktionen.

Wann tritt der Tankrabatt in Kraft? Die schwarz-rote Koalition plant, die Energiesteuer auf Diesel und Benzin um 17 Cent brutto pro Liter zu senken. Laut Steffen Bilger, Geschäftsführer der Unionsfraktion, könnte der Tankrabatt ab dem 1. Mai 2026 wirksam werden, sofern der Gesetzesentwurf wie geplant verabschiedet wird. Eine Sondersitzung des Bundesrats am 24. April könnte den Weg dafür freimachen.

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Wie lange gilt der Tankrabatt um 17 Cent

Die Maßnahme ist auf zwei Monate begrenzt. Kanzler Friedrich Merz betonte, dass der Staat nicht dauerhaft alle Belastungen auffangen könne. Nach Ablauf der Frist wird der alte Steuersatz automatisch wiederhergestellt, was zu einem erneuten Anstieg der Spritpreise führen dürfte.

Kritik an der Maßnahme

Wirtschaftsexperten und Verbraucher äußern sich kritisch. Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung bezeichnet die Maßnahme als „Mogelpackung“, da sie nicht zielgenau sei. Besonders Menschen mit geringem Einkommen hätten von direkten Transferleistungen mehr profitiert. Auch die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, sieht die Steuersenkung skeptisch, da sie Autofahren attraktiver mache und somit ein falsches Signal sende.

Was bedeutet das für Verbraucher?

Die Bundesregierung erwartet, dass die Mineralölwirtschaft die Steuersenkung vollständig an die Verbraucher weitergibt. Doch es gibt Zweifel, ob dies tatsächlich geschieht. Kritiker befürchten, dass die Entlastung schnell verpuffen könnte, da die Mineralölkonzerne die Preise wieder anheben könnten.

Weitere geplante Entlastungen

Neben der Steuersenkung plant die Koalition eine steuerfreie Prämie von bis zu 1.000 Euro für Arbeitnehmer. Diese soll jedoch von den Arbeitgebern freiwillig gezahlt werden. Langfristig ist ab 2027 eine Reform der Einkommensteuer vorgesehen, um kleinere und mittlere Einkommen zu entlasten.

Fazit

Der Tankrabatt soll kurzfristig für Entlastung sorgen, stößt jedoch auf gemischte Reaktionen. Während Pendler und Autofahrer auf niedrigere Preise hoffen, bleibt unklar, ob die Maßnahme die gewünschte Wirkung zeigt.