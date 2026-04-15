Die schwarz-rote Koalition plant eine Entlastung für Autofahrer. Diesel und Benzin sollen um 17 Cent pro Liter günstiger werden. Doch ab wann gilt der Tankrabatt und was bedeutet das für Verbraucher?
Die Spritpreise sind seit Beginn des Iran-Kriegs massiv gestiegen. Blockaden der Straße von Hormus durch den Iran haben den Öltransport stark eingeschränkt, was die Preise in die Höhe trieb. Diesel war im Hoch kurz nach Ostern um 70 Cent teurer als vor Kriegsbeginn, Super E10 um 41 Cent. Der starke Anstieg hat die Bundesregierung nun zum Handeln gezwungen. Mit einer befristeten Senkung der Energiesteuer soll Autofahrern unter die Arme gegriffen werden. Die Bundesregierung will mit der Steuersenkung vor allem Pendler und Betriebe entlasten, die auf das Auto angewiesen sind. Doch die Maßnahme stößt auf gemischte Reaktionen.