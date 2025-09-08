Ab Januar 2026 müssen Gutverdienende in Deutschland mit höheren Abgaben rechnen. Doch wer zählt überhaupt als Gutverdiener?
08.09.2025 - 08:13 Uhr
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat eine Verordnung auf den Weg gebracht, die die Beitragsbemessungsgrenzen für die Sozialversicherungen deutlich anheben soll. In der Rentenversicherung soll die Grenze von derzeit 8.050 Euro auf 8.450 Euro brutto im Monat steigen. Auch bei der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung soll die Bemessungsgrenze im Jahr 2026 angehoben werden – von 5.512,50 Euro auf 5.812,50 Euro. Zudem soll ab 2026 für den Wechsel in die private Krankenversicherung ein monatliches Bruttoeinkommen von mindestens 6.450 Euro erforderlich sein, bislang lag die Grenze bei 6.150 Euro.