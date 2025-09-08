Aktuell fallen die Temperaturen nachts bereits auf herbstliche Werte. Sollte man daher schon mit dem Heizen beginnen?
In Deutschland gibt es keine gesetzlich festgelegte Heizperiode, die vorgibt, ab wann Vermieter die Heizung einschalten müssen. In der Praxis hat sich jedoch der Zeitraum zwischen dem 1. Oktober und dem 1. April etabliert, der auch regelmäßig von Gerichten herangezogen wird. In dieser Zeit müssen Vermieter sicherstellen, dass die Wohnungen ausreichend beheizt werden können. Konkret bedeutet das: Wohnräume müssen auf 20 bis 22 °C beheizbar sein, nachts darf die Temperatur nicht unter 18 °C sinken.