Wann ist der richtige Zeitpunkt für Kürbisse, Kerzen und bunte Blätter? Zwischen September und Oktober greifen viele zur Herbstdeko – doch feste Regeln gibt es nicht. Orientierung geben Wetter, Stimmung und einige traditionelle Eckpunkte.
26.08.2025 - 14:01 Uhr
Mit dem Ende des Sommers stellt sich für viele die Frage, wann die passende Zeit für Herbstdeko gekommen ist. Strenge Regeln gibt es nicht, vielmehr hängt der richtige Zeitpunkt von Wetter, Stimmung und persönlichen Vorlieben ab. Dennoch lassen sich einige Orientierungspunkte festhalten.