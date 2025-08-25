Wann ist der richtige Zeitpunkt für Kürbisse, Kerzen und bunte Blätter? Zwischen September und Oktober greifen viele zur Herbstdeko – doch feste Regeln gibt es nicht. Orientierung geben Wetter, Stimmung und einige traditionelle Eckpunkte.

Mit dem Ende des Sommers stellt sich für viele die Frage, wann die passende Zeit für Herbstdeko gekommen ist. Strenge Regeln gibt es nicht, vielmehr hängt der richtige Zeitpunkt von Wetter, Stimmung und persönlichen Vorlieben ab. Dennoch lassen sich einige Orientierungspunkte festhalten.

Ab September wird es herbstlich Der meteorologische Herbst beginnt am 1. September. Viele Menschen greifen ab dann zu Kürbissen, Trockenblumen, bunten Blättern oder warmen Kerzenfarben, weil es sich stimmig zum Wetterumschwung anfühlt. Spätestens mit dem kalendarischen Herbstbeginn um den 23. September ist herbstliche Dekoration weit verbreitet.

Praktische Orientierung

Als Faustregel gilt: Wenn die Abende kühler werden, gehören Kerzen, warme Farben und gemütliche Stunden auf dem Sofa dazu – etwa mit einer Auswahl an Herbst-Filmen, die perfekt zur Jahreszeit passen. Auch draußen, auf Balkon oder Terrasse, ersetzt man Sommerblumen zunehmend durch herbstliche Arrangements.

Manche warten allerdings auch bewusst bis nach ihrem Sommerurlaub, selbst wenn dieser erst Ende August oder im September liegt, um den Übergang von der warmen Jahreszeit in den Herbst nicht zu abrupt zu gestalten.

Traditionelle Zeitpunkte

Einige orientieren sich am Erntedankfest Anfang Oktober, das traditionell den Höhepunkt der Erntezeit markiert. Ab diesem Zeitpunkt wird Herbstdeko vielerorts besonders üppig eingesetzt. Wer hingegen eine Vorliebe für Halloween-Deko hat, beginnt meist Mitte bis Ende Oktober mit der Gestaltung.

Der Herbst bietet nicht nur dekorative Möglichkeiten, sondern auch die Chance auf besondere gemeinsame Erlebnisse. Inspiration geben zahlreiche Date-Ideen für den Herbst, die die Saison stimmungsvoll begleiten.

Fazit

Ob Anfang September, rund um den kalendarischen Herbstanfang oder erst im Oktober: Alles zwischen Anfang September und Anfang Oktober gilt als üblich und passend. Wer früher dekoriert, riskiert, dass es noch deplatziert wirkt – wer länger wartet, gleitet direkt in Winter- oder Adventsdekoration über.