Die Supermärkte sind bereits im Weihnachtsmodus, doch wann ist der richtige Moment, selbst mit dem Schmücken zu beginnen? Tradition, Trends und Nachbarschaftsregeln im Überblick.
Spätestens wenn Lebkuchen und Glühwein im Supermarktregal stehen, beginnt für viele das große Rätseln: Ist es nicht etwas zu früh für Weihnachtsdeko? Oder kann man schon loslegen mit Lichterketten, Adventskranz und Christbaumschmuck? Die Antwort: Ein richtig oder falsch gibt es nicht. Aber Tradition, Religion und Recht setzen durchaus Orientierungspunkte.