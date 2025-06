Hier erfahren Sie, ab wann und um wie viel der Mindestlohn steigen wird.

Lukas Böhl 27.06.2025 - 11:27 Uhr

Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland wird erneut erhöht – und zwar in zwei Stufen. Die Mindestlohnkommission hat am 27. Juni 2025 beschlossen, den Mindestlohn zum 1. Januar 2026 auf 13,90 Euro brutto pro Stunde anzuheben. Eine weitere Erhöhung auf 14,60 Euro folgt am 1. Januar 2027. Aktuell liegt der Mindestlohn bei 12,82 Euro.