Das Jahr 2024 ist vorbei. Bereits jetzt machen sich viele Menschen Gedanken wegen der Steuererklärung. Doch ab wann kann man sie abgeben?

Lukas Böhl 02.01.2025 - 09:57 Uhr

Die Steuererklärung für das Jahr 2024 kann bereits ab dem 01. Januar 2025 eingereicht werden. Das Problem ist jedoch, dass häufig noch nicht alle Belege zum Jahresbeginn vorliegen. Arbeitgeber haben zum Beispiel bis zum 28. Februar 2025 Zeit, die Lohnsteuerbescheinigung an das Finanzamt zu übermitteln. Auch Belege von Krankenkassen oder Banken sollten vollständig vorliegen, bevor man die Steuererklärung abgibt. Während man also theoretisch schon am 01. Januar die Steuererklärung für das vergangene Jahr einreichen kann, ist dies aus praktischen Gründen oft nicht möglich.