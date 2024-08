Was es damit auf sich hat und wie es funktioniert

Wir verraten Ihnen, was hinter dem ABC-Dating steckt und geben über 100 Ideen für passende Aktivitäten.

Lukas Böhl 08.08.2024 - 13:37 Uhr

Wer lange in einer Beziehung ist, droht in den Alltagstrott zu verfallen. Die Beziehung schläft ein und es passiert nicht mehr viel Neues. Genau hier will das Alphabet- oder ABC-Dating ansetzen.