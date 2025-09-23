Schach war für ihn „Teufelswerk“, Kinos und Konzerte eine „Tür zum Bösen“. Mit seiner puritanischen Lesart des Islam sorgte Saudi-Arabiens Großmufti für Debatten. Nun ist er tot.
Der höchste muslimische Geistliche Saudi-Arabiens, Großmufti Scheich Abdelasis al-Scheich, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Das teilte der Königshof der Staatsagentur SPA zufolge mit. Das Königreich und Muslime weltweit hätten mit ihm einen „bedeutenden Gelehrten“ verloren, der wichtige Beiträge zum Islam, für Muslime und die Wissenschaft geleistet habe, hieß es. Die Trauerfeier soll heute am Nachmittag in der Großen Moschee von Riad stattfinden.