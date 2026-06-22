Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer, Wernaus Bürgermeisterin Christiane Krieger und Professor Fabian Müller sprechen am Donnerstag über die Nöte in ihren Städte.

Landauf landab Proteste in den Kommunen: Die Gewerbesteuern brechen ein, sie fühlen sich alleine gelassen von Land und Bund. Die große Frage lautet: Wie wird sich die schwierige Haushaltslage auf das Leben in der Stadt auswirken? Und welche Lösungen stehen bereit? Diesen Fragen geht unsere Redaktion in einer digitalen Abendkonferenz nach. Mit dabei: Der Oberbürgermeister der Stadt Esslingen Matthias Klopfer , die Bürgermeisterin der Stadt Wernau Christiane Krieger und als außenstehender Experte Professor Fabian Müller von der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg .

„Die kommunale Finanzkrise ist längst im Alltag sichtbar: bei Krankenhäusern, Schwimmbädern, Bibliotheken, Kultur- und Sportangeboten, Jugend- und Sozialarbeit, ÖPNV, Schulen, Straßen, Verwaltungsleistungen, Krankenhäusern und vielen weiteren Angeboten der Daseinsvorsorge“, heißt es beim Deutschen Städtetag. Was in den Haushalten als Defizit erscheine, bedeute vor Ort weniger Gestaltungsspielraum, längere Wartezeiten, geschlossene Einrichtungen und zurückgestellte Zukunftsinvestitionen.

Donnerstag 18.30 Uhr - So geht die Anmeldung

Die digitale Veranstaltung aus Esslingen beginnt um 18.30 Uhr und wird maximal anderthalb Stunden dauern - Zeit genug für Fußballfans, sich auf das Abendspiel der deutschen Nationalmannschaft vorzubereiten. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich indirekt beteiligen über den Chat. Anmerkungen und Fragen fließen in die Redaktion ein. Moderiert wird die Abendkonferenz vom Chefredakteur der Eßlinger Zeitung Johannes M. Fischer und Reporter Frederic Feicht.

Fragen zum Thema können gerne vorab per E-Mail an: lokales@ez-online.de (Betreff: Abendkonferenz) oder am Abend über die Chat-Funktion bei Zoom gestellt werden.

Die Abendkonferenz findet über Zoom statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung über: www.zeitung-erleben.de/abendkonferenz