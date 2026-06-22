Esslingens Oberbürgermeister Matthias Klopfer, Wernaus Bürgermeisterin Christiane Krieger und Professor Fabian Müller sprechen am Donnerstag über die Nöte in ihren Städte.
Landauf landab Proteste in den Kommunen: Die Gewerbesteuern brechen ein, sie fühlen sich alleine gelassen von Land und Bund. Die große Frage lautet: Wie wird sich die schwierige Haushaltslage auf das Leben in der Stadt auswirken? Und welche Lösungen stehen bereit? Diesen Fragen geht unsere Redaktion in einer digitalen Abendkonferenz nach. Mit dabei: Der Oberbürgermeister der Stadt Esslingen Matthias Klopfer , die Bürgermeisterin der Stadt Wernau Christiane Krieger und als außenstehender Experte Professor Fabian Müller von der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg .