Die Kommunen stecken in einer Finanzkrise. In einer digitalen Abendkonferenz gehen wir der Frage nach: Wie wirkt sich die schwierige Haushaltslage auf das Leben in der Stadt aus?
22.06.2026 - 08:22 Uhr
Kommunen in der Finanzkrise: Wie wirkt sich die schwierige Haushaltslage auf das Leben in der Stadt aus? Dieser Frage gehen wir in einer digitalen Abendkonferenz unserer Redaktion nach. Mit dieser Frage konfrontiert werden der Oberbürgermeister der Stadt Esslingen Matthias Klopfer, die Bürgermeisterin der Stadt Wernau Christiane Krieger und als außenstehender Experte Professor Fabian Müller von der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen in Ludwigsburg.