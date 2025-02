Am Sonntag wird Deutschland gewählt haben, dann geht der Blick nach vorne. In einer digitalen Abendkonferenz unserer Redaktion am kommenden Donnerstag werden unsere Experten die Ergebnisse diskutieren und Perspektiven aufzeigen.

Dieter Fuchs 21.02.2025 - 14:40 Uhr

Ein einmalig kurzer Wahlkampf in der Winterzeit geht zu Ende. Nach der Bundestagswahl am Sonntag wird eine der ersten Fragen lauten: Ermöglicht das Wahlergebnis eine stabile Koalitionsregierung? Wer kann mit wem, und was hätte das für Folgen? Diskutiert werden muss auch die Frage, ob die Programme der Parteien überhaupt noch Bestand haben nach den Entwicklungen in den vergangenen drei Wochen. Die USA haben die Partnerschaft mit Europa praktisch in Frage gestellt und Russland damit beinahe freie Hand gegeben für seine imperialen Pläne.