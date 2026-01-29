Am 8. März wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. In einer digitalen Abendkonferenz unserer Redaktion blicken wir auf die Wahl.

Am 8. März 2026 ist Landtagswahl, und das Land blickt mit Spannung auf diesen Tag: Es endet die Ära Kretschmann. Baden-Württemberg steht auch in anderen Fragen vor großer Ungewissheit. Wer wird der Nachfolger des langjährigen grünen Ministerpräsidenten? Welche Partei wird stärkste Kraft im neuen Landtag? Vor welchen Herausforderungen steht das Land? Diese und weitere Fragen diskutieren wir in unserer nächsten Abendkonferenz.

Nach 15 Jahren als Ministerpräsident tritt Winfried Kretschmann nicht mehr an, er verabschiedet sich mit 77 Jahren in den Ruhestand. Die beiden Anwärter auf seine Nachfolge, Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU), stehen bereit. Es sind große Fußstapfen, zumindest mit Blick auf Kretschmanns Ansehen in Politik und Bevölkerung. Und auch das neue Wahlrecht macht es spannend: Erstmals werden in Baden-Württemberg bei einer Landtagswahl zwei Stimmen vergeben, und 16- und 17-Jährige dürfen mitwählen.

Dem Thema „Baden-Württemberg vor der Wahl“ widmen wir unsere nächste digitale Abendkonferenz am Donnerstag, 12. Februar, ab 19.30 Uhr. Redakteurinnen der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten werden dabei auf die Wahl blicken und die Fragen der Leserinnen und Leser beantworten. Sie können sie uns schon vorab mailen oder live stellen.

Mit dabei sind die landespolitische Thementeamkoordinatorin Annika Grah und Landespolitikredakteur Reiner Ruf. Die Runde wird moderiert von Karla Schairer, Leitende Editorin im Ressort Politik.

So melden Sie sich zur Abendkonferenz an

Die Abendkonferenz findet über Zoom statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung über: www.zeitung-erleben.de/abendkonferenz .

So können Sie Ihre Fragen einreichen

Fragen zum Thema können gerne vorab per E-Mail an chef@stzn.de (Betreff: Abendkonferenz) oder am Abend über die Chat-Funktion bei Zoom gestellt werden.