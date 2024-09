Mit Tochter und Hunden im Oldtimer-Lkw um die Welt: Familie Umbach-Spelz aus Ditzingen-Heimerdingen reist auf ihre ganz eigene Art. Land und Leute begeistern sie. Ihre Abenteuer haben sie inspiriert, ein Kinderbuch zu schreiben.

Stefanie Köhler 14.09.2024 - 07:31 Uhr

Ob in der Türkei, im Iran, in Pakistan oder Indien – Familie Umbach-Spelz aus dem Ditzinger Stadtteil Heimerdingen fragt die Einheimischen immer dies: Was wollt ihr uns von eurem Land zeigen? Dabei halten sie den Menschen ihre Karte hin, auf der die wiederum schöne, besondere, wichtige Orte, Sehenswürdigkeiten markieren.