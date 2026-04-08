Die neue Leitung des Abenteuerspielplatzes Neu-Stein-Hofen, Carina Sarandrea und Sebastian Kudla, hat im Bezirksbeirat über die aktuelle Lage der Einrichtung informiert und deren Bedeutung für die außerschulische Bildung hervorgehoben – von der Frühbetreuung der Verlässlichen Grundschule bis hin zu den Ferienprogrammen. Der Abenteuerspielplatz sei ein Platz für alle Generationen, erklärten sie. Weiterhin gebe es Probleme durch die Hanglage, die dafür sorge, dass es im Gebäude immer wieder Überschwemmungen gebe und das Spielhaus unter Wasser stehe. Wegen der angeschlagenen Bausubstanz soll das Haus neu gebaut werden.