Seit Jahren haben Eltern appelliert, den maroden Abenteuerspielplatz auf Vordermann zu bringen. Jetzt kommt nochmals der Ruf von Betroffenen, die Einrichtung weiterzuentwickeln.
28.10.2025 - 12:00 Uhr
Monika Kurfeß aus Hofen hat selbst als Mutter die Angebote des Abenteuerspielplatzes Neu-Stein-Hofen in der Hartwaldstraße gerne genutzt. „Es ist ein toller Ort“, sagt sie. Sie war mit ihrer Tochter dort. Diese ist nun 35 Jahre alt und hat selbst ein Kind. Auch als Großmutter ist es für Kurfeß wichtig, dass der Abenteuerspielplatz, der auch Pferde, Schafe und Hasen hält, erhalten bleibt. Denn es gibt Befürchtungen in der Bevölkerung, dass sich weiterhin nichts tut und Gebäude und Gelände auch künftig nicht ertüchtigt werden.