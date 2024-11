Warum mumifizierte Katzen in alten Häusern versteckt wurden

Aberglaube in Markgröningen

Immer wieder tauchen bei der Sanierung alter Gebäude mumifizierte Katzen auf. Das kann kein Zufall sein, meint Petra Schad. Seit vielen Jahren untersucht sie das Phänomen und bietet eine schaurige Antwort.

Frederik Herrmann 12.11.2024 - 15:12 Uhr

„Hier kann man sich leicht verlaufen“, warnt Petra Schad. Ein Labyrinth aus Gängen, Räumen mit Ausstellungsstücken und Regalen voller Exponate. Aber die 63-Jährige kennt sich in dem alten Fachwerkhaus gut aus. Sie hat hier 25 Jahre lang das Stadtarchiv geleitet. In dem Gebäude lagert die gesamte Stadtgeschichte, darunter Dokumente, die bis in das Jahr 1441 zurückreichen, Plakate aus der NS-Zeit, Stadtratsprotokolle und sogar eine alte Krone aus dem Jahr 1928. Keine echte – nur ein Entwurf für ein Modell, welches das Rathaus zieren sollte, erklärt Petra Schad.