Nach 16 Jahren Diskussion hat die Annahmestelle für Sperrmüll und Elektronikschrott endlich einen neuen Standort.

Thomas K. Slotwinski 16.07.2024 - 11:03 Uhr

So mancher hat es kaum noch glauben können, doch es ist Realität: Der Wertstoffhof in Leonberg bekommt einen neuen Standort. Vom kommenden Samstag, 20. Juli, an können Sperrmüll, Elektronikschrott, Reifen und sonstige voluminösere Abfälle auf dem neuen Gelände im Gewerbegebiet Hertich abgegeben werden. Die Jahre der beengten Annahmestelle am Bahnhof sind dann endgültig vorbei.