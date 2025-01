Am Neujahrstag schlafen die meisten Menschen erst einmal aus – und beschränken sich in Sachen Bewegung auf das Beobachten der Skispringer im Fernsehen vom heimischen Sofa aus. Anders sieht es bei den Mitgliedern der islamischen Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat aus: Traditionell beginnen sie den Neujahrstag zu früher Morgenstunde mit Gebeten in der Waiblinger Nasir Moschee und rücken dann aus, um die Straßen und Plätze vom Abfall der Silvesterfeiern zu befreien.

Auch in diesem Jahr waren wieder mehr als 100 Freiwillige aktiv, die – in vier etwa gleichgroße Teams aufgeteilt – in vier Kommunen im Rems-Murr-Kreis Böllerreste, abgebrannte Raketen und leere Flaschen eingesammelt haben. Profitiert haben die Städte Waiblingen, Winnenden, Schorndorf und Backnang, wo die Helfer zwischen 8 und 10.30 Uhr aktiv waren. Welche Straßen die Helfer reinigen sollten, hatten die Behörden der jeweiligen Kommunen zuvor festgelegt.

Vier Städte haben von der Aktion profitiert

In Waiblingen hatten die Freiwilligen am meisten zu tun – dort kamen bei der Sammelaktion ganze 45 Müllsäcke zusammen. In Backnang waren es 25 Müllsäcke, in Schorndorf 24 und in Winnenden kamen 23 Säcke mit Abfall zusammen. Mit dieser Putzaktion wolle die muslimische Gemeinde ein Zeichen für bürgerschaftliches Engagement setzen. Die Neujahrsputzaktion der Ahmadiyya Muslim Jamaat gibt es laut der Gemeinschaft bereits seit 30 Jahren, sie hat sich mittlerweile auf 247 Städte ausgeweitet.