Abgang von Porsche-Chef Blume Ein überfälliger Schritt für Porsche
Auf Dauer war die Doppelrolle von Oliver Blume nicht tragbar, das sehen endlich auch die Eigentümer so. Porsche fordert den ganzen Chef. Offene Baustellen gibt es genug.
Von diesem Abgang wird niemand mehr überrascht, schon gar nicht Oliver Blume selbst. Schon lange hatte sich der Mann, der gut drei Jahre lang in Personalunion die Börsenkonzerne VW und Porsche geführt hat, eine Formulierung für die Frage zurechtgelegt, die ihm wieder und wieder gestellt wurde: Wie lange geht das noch, und vor allem: Wie lange geht das noch gut? Denn dass es noch gut geht, konnte zuletzt niemand mehr ernsthaft behaupten.