Am Samstag feiert Mercedes-Benz mit einem Familientag für die Belegschaft das Jubiläum des Stammwerks Untertürkheim. Dort wurden im Lauf von 120 Jahren keineswegs nur Autos produziert.

Peter Stolterfoht 17.07.2024 - 10:46 Uhr

Die ganze Angelegenheit beginnt ja schon kurios. Und damit ist nicht gemeint, dass Gottlieb Daimler als Sohn eines Bäcker- und Gastwirtehepaars in Schorndorf zur Welt kommt. Sondern dass er als solcher den Namen Gottlieb Däumler trägt. Wie kam es also, dass nicht Däumler-Benz sondern Daimler-Benz in die Auto-Geschichte einging?