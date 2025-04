Seit Monaten prangert der Weil der Städter Bürgermeister die Berichterstattung des SWR über gefällte Bäume an. Von seinem Gemeinderat hat er sich nun grünes Licht geholt: Es geht vor Gericht.

Sophia Herzog 30.04.2025 - 12:13 Uhr

Wegen einer abgelehnten Programmbeschwerde will die Stadt Weil der Stadt vor das Verwaltungsgericht ziehen. In einer Gemeinderatssitzung hat sich Bürgermeister Christian Walter am Dienstag die politische Legitimation für diesen Schritt geholt. Gegenstand der seit Monaten währenden Auseinandersetzung war die Berichterstattung des öffentlich-rechtlichen Senders über eine Baumfällung in Weil der Stadt, über die sich insbesondere die Naturschutzverbände echauffiert hatten. Der Bürgermeister wirft dem SWR seither irreführende bis fehlerhafte Berichterstattung vor.