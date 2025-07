16.07.2025 - 11:02 Uhr , aktualisiert am 16.07.2025 - 11:02 Uhr

Sachverständiger erklärt: So wird der Wert eines Baumes ermittelt

Abgesägte Bäume in Fellbach

Der Baumfrevel in Fellbach hat den Baumsachverständigen Ingo Kessler entsetzt. Er erklärt, wie es um den Schutz steht und wie ein Schaden bemessen wird?

Felix Mahler 16.07.2025 - 11:02 Uhr

In den vergangenen Wochen lösten Fälle der Zerstörungswut gegenüber Bäumen in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) viel Empörung aus. Wir berichteten mehrfach zur Thematik. Auch Baumexperte Ingo Kessler hat davon mitbekommen. Er ist Geschäftsführer eines Baumsachverständigenbüros in Stuttgart. Auf den Meister des Landschaftsgärtners folgte die Selbstständigkeit.