Romanvorstellung gestrichen: Wegen «massiver Sicherheitsbedenken» bleibt Krahs «Die Reise nach Europa» vorerst ohne Bühne auf der Leipziger Buchmesse.
18.02.2026 - 09:16 Uhr
Leipzig - Die Leipziger Buchmesse hat die ursprünglich geplante Romanvorstellung des AfD-Politikers Maximilian Krah abgesagt. Die vom Castrum Verlag angemeldete Veranstaltung sei "nach sorgfältiger Prüfung aus Sicherheitsgründen" gestrichen worden, teilte die Buchmesse mit. Zuvor hatte das Nachrichtenportal "The Pioneer" berichtet.